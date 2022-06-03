Испания

Стали відомі подробиці переговорів між українським воротарем та "вершковими".

Воротар мадридського Реалу Андрій Лунін черговий сезон у стані чемпіонів Іспанії не отримує достатньої ігрової практики, на тлі чого сторони намагаються вирішити цю проблему.

Оптимальним є варіантом для "вершкових" — оренда футболіста в інший клуб, але при цьому Реал не хоче остаточно втрачати гравця, повідомляє Marca.

Реал готовий відпустити Луніна на один сезон в іншу команду, але за умови продовження контракту із королівським клубом. Відзначимо, що діюча угода розрахована до літа 2024 року.

Тим не менш, за інформацією джерела, боси триумфаторів Ліги чемпіонів займаються пошуком клубу для українця лише на словах, адже задоволені роботою Луніна в якості дублера Тібо Куртуа.

В минулому сезоні голкіпер зіграв в чотирьох матчах за Реал, пропустивши при цьому чотири голи.

Раніше повідомлялось, що у послугах Луніна зацікавлений Вест Гем.