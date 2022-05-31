ЧМ-2022. Отбор

23-річний футболіст приїхав у розташування збірної України.

Андрій Лунін останнім прибув до збірної України та прокоментував перемогу мадридського Реалу у Лізі чемпіонів, а також дав коментар щодо майбутньої гри проти Шотландії.

"Почуваюся добре, хоча дорога була трішки важкуватою. Було три дні святкування перемоги в Лізі чемпіонів, але найважливіше, що я вже тут, із командою. Кінець сезону видався дуже насиченим — народження дитини, перемога в ЛЧ, святкування, виклик у збірну... Навіть слів бракує! Але з переключенням на справи національної команди проблем немає. Це в мене вже не вперше.

Цей рік у Реалу вийшов дуже особливим. Багато поєдинків ми виграли, поступаючись по ходу гри, було багато емоцій, вражень, тому святкування успіху відбувалося з розмахом. Незважаючи на те, що я зіграв небагато матчів, власне перебування в такій атмосфері є величезним досвідом. Це навіть важко описати — це потрібно пережити. Пройти весь шлях, тренуватися із цією командою — це дорогого варте.

Матч, до якого ми готуємося, як уже казали хлопці, дуже важливий. Адже зараз наші воїни, які б'ються за Україну, надихають увесь світ. Ми маємо виходити на поле й робити свою справу, щоб подарувати їм і всім нашим людям позитивні емоції. Це хоч щось, що ми можемо зробити. Маємо віддати все заради цього!", — сказав Андрій Лунін в інтерв'ю УАФ.

Нагадаємо, що на Football.ua буде текстова онлайн-трансляція майбутнього поєдинку між Шотландією та Україною.