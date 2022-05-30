ЧМ-2022. Отбор

Воротар Дмитро Різник розповів про підготовку команди.

Збірна України у рамках кваліфікаційного поєдинку відбору до чемпіонату світу-2022 у Катарі зіграє на виїзді проти Шотландії. Матч відбудеться 1 червня. На нашому сайті пройде текстова онлайн-трансляція.

"Шотландія – силова команда, що любить верхові єдиноборства. Тому ми готуємось до дуже важкої гри та налаштовуємось. Погода дуже хороша, тренуватись приємно. Через місяць роботи у Словенії виділив би гарну атмосферу, чудові поля та види. Все дуже добре", — cказав Різник.

"Перемога Андрія Луніна у Лізі чемпіонів? Привітаємо його після приїзду – і з народженням дитини, і з перемогою у Лізі чемпіонів".

"Щодо Тібо Куртуа, то я вважаю, що він гравець не лише фіналу, а й усієї Ліги чемпіонів. Він є одним із ключових виконавців, які привели Реал у фінал і до перемоги у вирішальному матчі. Нам, воротарям, треба дивитися та вчитися, багато спостерігати. Одна справа – показувати таку гру на тренуваннях, інша – у фіналі Ліги чемпіонів".

Відзначимо, що у грі з Ліверпулем Куртуа здійснив 9 сейвів — це рекорд фіналів.