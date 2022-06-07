Испания

"Вершкові" вирішили не квапитись із трансфером француза.

Довгий час навколо мадридського Реалу поширюється достатньо чутків щодо внутрішніх підписань та вхідних трансферів.

Перехід Орел'єна Тчуамені до стану "вершкових" вважається вже вирішеною справою, але клуб має намір оглосити про підписання талановитого хавбека після продовження контракту із Лукою Модрічем, повідомляє Фабріціо Романо.

Найближчим часом 36-річний хорват має підписати нову угоду із Реалом, після чого буде оголошено про перехід Тчуамені.

Не виключається також, що ці два підписання будуть здійснені в один день.

Очікується, що нова угода із Модрічем буде розрахована до літа 2023 року.

Раніше ховарт отримав престижну нагороду від провідного іспанського видання.