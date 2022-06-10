Іспанський клуб запропонував гравцеві дуже довгостроковий контракт.
Пепелу, getty images
10 червня 2022, 23:12
Леванте підписав довгостроковий контракт із півзахисником Пепелу, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.
Термін дії угоди становитиме десять років, що можна вважати унікальним випадком для футболу.
Зазначимо, що Пепелу – вихованець Леванте. Минулий сезон став для нього дебютним у дорослій команді, раніше він грав в інших командах на правах оренди.
Нагадаємо, що Леванте не зміг зберегти прописку в елітному дивізіоні чемпіонату Іспанії та наступний сезон проведе у Сегунді.