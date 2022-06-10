Испания

Іспанський клуб запропонував гравцеві дуже довгостроковий контракт.

Леванте підписав довгостроковий контракт із півзахисником Пепелу, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

Термін дії угоди становитиме десять років, що можна вважати унікальним випадком для футболу.

Зазначимо, що Пепелу – вихованець Леванте. Минулий сезон став для нього дебютним у дорослій команді, раніше він грав в інших командах на правах оренди.

Нагадаємо, що Леванте не зміг зберегти прописку в елітному дивізіоні чемпіонату Іспанії та наступний сезон проведе у Сегунді.