Испания

Клуб з Валенсії вилетів у Сегунду вчетверте в XXI столітті.

Леванте в поєдинку 36 туру іспанської Ла Ліги розгромно поступився мадридському Реалу з рахунком 0:6, що позбавило команду шансів залишитися у найвищому дивізіоні іспанського футболу.

За два тури до закінчення сезону в Ла Лізі Леванте посідає останнє, 20 місце. Кадіс, який зараз перебуває на 17 місці та має у своєму активі 35 балів, випереджає "жаб" за результатами особистих зустрічей.

Таким чином, Леванте вилетів з вищого дивізіону вп'яте у своїй історії та четвертий у ХХІ столітті — у 1965, 2005, 2008, 2016 та 2022 роках.

В останніх турах Ла Ліги Леванте зіграє проти Алавеса та Райо Вальєкано.