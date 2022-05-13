Испания

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії.

Мадридський Реал у рамках 36 туру іспанської Ла Ліги розгромно обіграв Леванте з рахунком 6:0.

У складі "вершкових" результативними ударами відзначилися Менді, Бензема та Родріго, а Вінісіус Жуніор оформив хет-трик.

Після цього матчу Леванте втратив усі шанси на порятунок місця у Ла Лізі та вилетів у Сегунду.

Огляд матчу

Реал Мадрид – Леванте 6:0

Голи: Менді, 13, Бензема, 19, Родріго, 34, Вінісіус Жуніор, 45, 68, 83

Реал: Куртуа, Начо (Хіла, 82), Вальєхо, Менді, Модріч (Петер, 75), Вальверде (Кроос, 75), Камавінга, Васкес, Бензема (Йович, 75), Вінісіус Жуніор, Родріго (Маріано Діас, 62).

Леванте: Карденас, Мірамон, Касерес (Кампанья, 39), Постіго, Робер (Везу, 77), Сон, Радоя (Барді, 39), Мелеро (Кантеро, 57), Пепелу, Моралес, Дані Гомес (Рохер Марті, 57).

Попередження: Камавінга (43), Рохер Марті (65), Модріч (69).

Джерело: MEGOGO.