Испания

Сторони все ще не можуть досягти домовленностей щодо нового контракту.

Каталонська Барселона проводить одну зустріч за іншою із представником Гаві, але досі не підписала новий контракт із талановитим півзахісником.

Протягом наступного тижня керівництво "блаугранас" запланувало чергову зустріч із агентом 17-річного футболіста де ла Пеньєю, повідомляє Фабріціо Романо.

Сторони знов обговорять контрактні умови, а також мають дійти до консенсусу щодо клаусули в один мільярд євро.

В минулому сезоні 17-річний Гаві зіграв 46 матчів за Барселону, в яких забив да голи та віддав шість результативних передач. Діючий контракт іспанця розрахований до літа 2023 року.

Раніше ситуацію навколо футболіста прокоментував наставник Барселони Хаві Ернандес.