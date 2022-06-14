Сторони все ще не можуть досягти домовленностей щодо нового контракту.
ГАВІ, GETTY IMAGES
14 червня 2022, 18:17
Каталонська Барселона проводить одну зустріч за іншою із представником Гаві, але досі не підписала новий контракт із талановитим півзахісником.
Протягом наступного тижня керівництво "блаугранас" запланувало чергову зустріч із агентом 17-річного футболіста де ла Пеньєю, повідомляє Фабріціо Романо.
Сторони знов обговорять контрактні умови, а також мають дійти до консенсусу щодо клаусули в один мільярд євро.
В минулому сезоні 17-річний Гаві зіграв 46 матчів за Барселону, в яких забив да голи та віддав шість результативних передач. Діючий контракт іспанця розрахований до літа 2023 року.
Раніше ситуацію навколо футболіста прокоментував наставник Барселони Хаві Ернандес.