Испания

Пабло Торре продовжить кар'єру в стані "блаугранас".

Каталонська Барселона підписала атакувального півзахісника Расінгу Сантандер Пабло Торре.

Клуб заплатить за 19-річного футболіста п'ять мільйонів євро, а клаусула буде становити 100 млн євро.

В минулому сезоні Торре зіграв 34 матчі за свій клуб у всіх турнірах, в яких забив 10 м'ячів та віддав 11 гольових передач.

Раніше повідомлялось, що Барселона продовжує переговори із Баварією щодо Левандовські.