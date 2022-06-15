Футболіст наступний сезон розпочне у Ла Лізі.
ФОТО ФК РЕАЛ СОСЬЄДАД
15 червня 2022, 21:27
Реал Сосьедад на своєму офіційному сайті повідомив про придбання нападника Анже Мохамеда-Алі Чо.
Контракт з футболістом молодіжної збірної Франції підписаний на п'ять років — до літа 2027. За неофіційними даними, сума трансферу склала 12 мільйонів євро.
18-річний футболіст є вихованцем футбольної школи Парі Сен-Жермен. Також він має досвід ігор за молодіжну команду Евертона.
У цьому сезоні на рахунку Чо в 32 матчах за Анже чотири результативні постріли та одна гольова передача.