Испания

Футболіст наступний сезон розпочне у Ла Лізі.

Реал Сосьедад на своєму офіційному сайті повідомив про придбання нападника Анже Мохамеда-Алі Чо.

Контракт з футболістом молодіжної збірної Франції підписаний на п'ять років — до літа 2027. За неофіційними даними, сума трансферу склала 12 мільйонів євро.

18-річний футболіст є вихованцем футбольної школи Парі Сен-Жермен. Також він має досвід ігор за молодіжну команду Евертона.

У цьому сезоні на рахунку Чо в 32 матчах за Анже чотири результативні постріли та одна гольова передача.