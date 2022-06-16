Испания

Іспанський нападник не залишиться в Ювентусі.

Альваро Мората після проведеного відрізка в Ювентусі на правах орендної угоди, повернеться до Атлетіко.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, іспанський нападник хоче почувати себе важливим для команди, чого в Ювентусі немає.

У минувшому сезоні Мората провів 48 ігор за Ювентус: на його рахунку 12 голів та дев'ять результативних передач.

Нагадаємо, що в іспанським нападником зацікавлені два клуби — чемпіон Германії Баварія та представник АПЛ Ньюкасл.