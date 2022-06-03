Лига наций

Форвард забив 26 гол у 53 матчах за національну команду.

Учора збірна Іспанії розійшлася миром із національною командою Португалії (1:1) у першому турі Ліги націй.

Рахунок у матчі було відкрито на 25 хвилині, а автором результативного удару став нападник Альваро Мората.

За інформацією William Hill, для 29-річного іспанця цей гол став 26 у 53 матчах у складі національної команди.

За цим показником Альваро наздогнав Еміліо Бутрагеньо, на рахунку якого 26 забитих м'ячів у 69 матчах.

Наступною метою Морати є Фернандо Морієнтес – 27 голів, а рекордсмен – Давид Вілья – 61 забитий м'яч.

Раніше повідомлялося, що Бускетс вийшов на третє місце за кількістю матчів за збірну Іспанії.