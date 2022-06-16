Испания

Валлійський вінгер потрапив до переліку видатних гравців мадридців.

Реал на своєму офіційному сайті веде перелік легендарних футболістів команди.

За підсумками минулого сезону перелік поповнився ще трьома прізвищами, одне з яких – Бейл. Гарет знаходиться одразу під Альваро Арбелоа.

Зазначимо, що також до списку потрапили двоє інших футболістів мадридського клубу — захисник Марсело, який завершив кар'єру, і півзахисник Іско.

Бейл виступав за Реал з 2013 року. У минувшому сезоні Гарет провів 5 матчів у Прімері: на його рахунку один гол.

Нагадаємо, що раніше Реал тепло попрощався із Бейлом, випустивши добірку найяскравіших голів валлійця.