Валлійський вінгер потрапив до переліку видатних гравців мадридців.
Гарет Бейл, getty images
16 червня 2022, 22:59
Реал на своєму офіційному сайті веде перелік легендарних футболістів команди.
За підсумками минулого сезону перелік поповнився ще трьома прізвищами, одне з яких – Бейл. Гарет знаходиться одразу під Альваро Арбелоа.
Зазначимо, що також до списку потрапили двоє інших футболістів мадридського клубу — захисник Марсело, який завершив кар'єру, і півзахисник Іско.
Бейл виступав за Реал з 2013 року. У минувшому сезоні Гарет провів 5 матчів у Прімері: на його рахунку один гол.
Нагадаємо, що раніше Реал тепло попрощався із Бейлом, випустивши добірку найяскравіших голів валлійця.