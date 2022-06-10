Испания

Валлієць вважає смішним свій потенційний перехід.

Президент Хетафе Анхель Торрес заявив про те, що обговорював із представниками Бейла потенційний трансфер.

Однак валлійський вінгер розсміявся після питання про можливий перехід в скромний іспанський клуб.

Getafe ❌



Gareth Bale says he will NOT be going to Getafe following links over the last few days. 🤣 pic.twitter.com/c7yhKmKcM1 — Football Daily (@footballdaily) June 10, 2022

32-річний гравець заявив: "Я не поїду в Хетафе, це точно".

В минулому сезоні Бейл зіграв всього в п'яти матчах за Реал та забив один гол. Мадридці вже попрощалися з гравцем.

Нагадаємо, що раніше агент Бейла посміявся з трансферних чуток про Хетафе.