Валлієць вважає смішним свій потенційний перехід.
Гарет Бейл, getty images
10 червня 2022, 19:27
Президент Хетафе Анхель Торрес заявив про те, що обговорював із представниками Бейла потенційний трансфер.
Однак валлійський вінгер розсміявся після питання про можливий перехід в скромний іспанський клуб.
32-річний гравець заявив: "Я не поїду в Хетафе, це точно".
В минулому сезоні Бейл зіграв всього в п'яти матчах за Реал та забив один гол. Мадридці вже попрощалися з гравцем.
Нагадаємо, що раніше агент Бейла посміявся з трансферних чуток про Хетафе.