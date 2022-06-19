Испания

Але опцію викупу нападника від принципових суперників клуб не отримає.

Хоча й іспанське містечко Хетафе лише за формою територіального устрою можна віднести до Великого Мадрида, проте зрештою на рівень принциповості в конкуренції між місцевим однойменним клуб та Реалом це жодним чином не впливає.

Однак на трансферну часту історії взаємин між цими командами цей фактор рідше не має впливу, аніж стає на заваді придбанням в обидва боки.

Зрештою, лише за останній сезон "міські" взяли до оренди двох виконавців "бланкос" — Уго Дуро та Текефусу Кубо, а вже найближчим часом склад Хетафе може бути поповнений за рахунок ще одного вихованця академії "галактікос".

Фланговий нападник Петер Гонсалес Кармона, якому скоро виповниться 20 років, із великою імовірністю стане наступним тимчасовим придбанням Хетафе.

Утім, на повноцінний контракт "міські" можуть не розраховувати — Реал бачить у юнаку перспективу стати гравцем основного складу в майбутньому, тож наразі не хоче продавати його до інших клубів.

Петер у цьому сезоні загалом зіграв 46 матчів (три — у Ла Лізі), забивши при цьому п’ять голів та віддавши шість гольових передач.