Испания

Клаусула бразильського вінгера збільшиться до 1 мільярда євро.

Нападник Вінісіус Жуніор вирішив пов'язати своє майбутнє з мадридським Реалом і підпише зі своїм клубом новий контракт, що буде розрахований до червня 2026 року.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, сторони вже погодили умови угоди та підготували всі необхідні документи, які залишилося закріпити підписами.

Проте, за інформацією джерела, за нинішніх обставин офіційне оголошення Реала про продовження контракту з Вінісіусом не варто чекати цього місяця. Це станеться у липні, як тільки бразилець підпише документи, — стверджує журналіст.

Повідомлялося, що зарплата 21-річного бразильця буде збільшена з 3,2 млн євро на рік до 10 млн євро за сезон. Також у контракті будуть прописані різноманітні бонуси. Суму відступних в угоді буде збільшено з 350 млн євро до 1 млрд євро.

Минулого сезону Вінісіус Жуніор провів 52 матчі, в яких забив 22 голи і віддав 16 гольових передач.