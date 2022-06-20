Испания

Бразилець може залишитися в іспанській Ла Лізі.

Реал Сосьєдад має намір викупити півзахисника Рафінью Алькантару у ПСЖ. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, керівництво іспанського клубу було задоволено виступами 29-річного бразильця, який відіграв за них другу частину минулого сезону на правах оренди.

Діючий контракт Рафіньї розрахований до літа 2023 року, але парижани готові відпустити гравця за 5 мільйонів євро. При цьому вони також готові платити йому частину зарплати наступного сезону.

Минулої кампанії Рафінья провів 20 матчів, у яких забив один гол.