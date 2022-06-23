Испания

Каталонці хочуть підписати захисника.

Барселона продовжує працювати над посиленням складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Partido Unico, "синьо-гранатові" запропонували за Жюля Кунде 23 мільйони євро як оплату за оренду. Угода включатиме зобов'язання викупу гравця за 40 мільйонів євро.

Джерело стверджує, що Севілью може зацікавити такий варіант, адже клубу не доведеться платити відсоток з орендної суми Бордо, який має отримати 20% від угоди. Лише з 40 мільйонів євро.

Минулого сезону Кунде провів 43 матчі на клубному рівні, в яких забив три м'ячі і віддав один асист.

Нагадаємо, що раніше Кунде хотів приєднатися до Челсі.