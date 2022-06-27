Испания

Клуб готує блискавичну трансферну кампанію.

Іспанська Сельта завершила минулий сезон усередині турнірної таблиці, здобувши підсумковий 11 рядок за рахунок 46 набраних балів у 38 зіграних матчах.

Цей результат колективу з Віго означає, що наступний сезон не буде для нього обтяженим виступами в єврокубках, що в свою чергу зумовлює кількісну необхідність у підготовці виконавців.

Менеджмент "кельтів", як повідомляє іспанська преса, також робить ставку саме на якість придбань, тоді як найближчим часом команду почне залишати цій ряд виконавців.

Рубен Бланко, Кевін Васкес, Уго Мальо, Джозеф Айду, Хаві Галан, Фран Бельтран, Ренато Тапіа, Браіс Мендес, Франко Серві, Яго Аспас та новачок Вілліот Сведберг — на цьому наразі обмежується перелік футболістів, із якими матиме змогу працювати Едуардо Коудет на першому тижні підготовки до нового сезону.

Усі інші гравці клубу, як і деякі з вищенаведеного переліку, є потенційними кандидатами на те, аби залишити команду за підсумками цього трансферного вікна.

Разом із вихованцями академії Карлосом Домінгесом та Габрі Вейгою, список доступних футболістів для аргентинського керманича налічуватиме 22 виконавця.

Очікується, що перед початком американського турне Сельта також має остаточно вирішити долю нападника Аугусто Соларі та півзахисника Орбеліна Пінеди, як пріоритетних для продажу.

Новий сезон для Сельти розпочнеться з домашньої гри проти Еспаньйолу.