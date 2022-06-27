Мадридці хочуть підписати новачка з АПЛ.
Джафет Танганга, getty images
27 червня 2022, 18:41
Атлетіко працює над посиленням оборонної лінії поля у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Mundo Deportivo, іспанський клуб має намір підписати захисника Тоттенгема Джафета Тангангу.
Минулого сезону молодий захисник відіграв 19 поєдинків на клубному рівні, у яких отримав червону картку.
Нагадаємо, що Атлетіко також розглядає інші варіанти посилення складу — на прицілі мадридців Бельєрін.