Испания

Футболіст розповів про урок від португальської зірки.

Нападник мадридського Реала Борха Майораль розповів, як Кріштіану Роналду привив йому правило приїжджати на базу раніше.

"Якось в Реалі мене несподівано покликали на базу, але я спізнився. Мені ніхто нічого не сказав, тому що я спізнився всього лише на чотири хвилини.

Але ми приїхали на базу, і я пам’ятаю, що Кріштіану сказав мені: "Борха, ти не можеш так відноситись до справи. Ти дуже молодий. Я завжди приїжджаю на 30-40 хвилин раніше. Ти маєш бути на тренуванні на годину раніше. Зрозумій, ти не маєш права спізнюватись".

Це стало для мене уроком. Відтоді, де б я не грав, я більше не спізнювався. Приїжджаю на 10 хвилин раніше, завжди залишається багато часу", — зізнався Майораль в інтерв'ю Defensa Сentral.

25-річний форвард минулий сезон провів у оренді у Хетафе. На його рахунку 6 голів та 1 асист у 18 матчах. Також він виступав раніше за Вольфсбург, Леванте та Рому — усі рази в оренді.