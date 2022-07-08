Севілья досягла принципової домовленності про перехід захисника Галатасарая Маркао, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

Угода буде залежати від проходження бразильським захисником медичного огляду та підписання контракту після зустрічі з командою в Сеулі.

Минулого сезону Маркао провів 38 поєдинків, у яких забив один м'яч та отримав 13 жовтих карток при одній червоній.

Нагадаємо, що Севілья продовжує працювати над посиленням складу та зробила пропозицію Лаціо щодо підписання Луїса Альберто.