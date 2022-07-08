Испания

Бразильський захисник перебереться до Ла Ліги.

Севілья досягла принципової домовленності про перехід захисника Галатасарая Маркао, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

Угода буде залежати від проходження бразильським захисником медичного огляду та підписання контракту після зустрічі з командою в Сеулі.

Минулого сезону Маркао провів 38 поєдинків, у яких забив один м'яч та отримав 13 жовтих карток при одній червоній.

Нагадаємо, що Севілья продовжує працювати над посиленням складу та зробила пропозицію Лаціо щодо підписання Луїса Альберто.