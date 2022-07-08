Турция

26-річний бразилець продовжить кар'єру в іспанській Ла Лізі.

Захисник турецького Галатасарая Маркао може продовжити свою кар'єру у складі Севільї. Про це повідомляє журналіст Фабріцио Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, клуби змогли погодити трансфер 26-річного бразильця.

Сума трансферу становитиме близько 12 мільйонів євро, а якщо враховувати бонуси, то цифра може збільшитись до 15 млн євро.

Минулого сезону Маркао провів 38 поєдинків, у яких забив один м'яч та отримав 13 жовтих карток при одній червоній.