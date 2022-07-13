Испания

Клуб погодив контракт з футболістом.

Каталонська Барселона погодила контракт з захисником Севільї Жюлем Кунде. Про це повідомляє Barca Universal із посиланням на Жерара Ромеро.

За інформацією джерела, футболіст вже зв'язувався з керівниками Барселони. Вони погодили особистий контракт.

Севілья може продати французького центрбека каталонцям тільки у тому випадку, якщо вони включать в угоду одного зі своїх гравців.

Барса не готова платити 60 мільйонів євро, які бажає виручити клуб з Андалусії. У сезоні-2021/22 Кунде зіграв 44 матчі в усіх змаганнях, забив два голи та віддав один асист.

Раніше повідомлялось, що Рафінья Діас незабаром офіційно стане гравцем каталонської Барселони.