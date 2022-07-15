Испания

Матеу Алеманьі прокоментував можливий трансфер Де Йонга.

Черговий представник каталонської Барселони висловився на тему можливого трансферу Френкі Де Йонга до Манчестер Юнайтед.

Директор "блаугранас" Матеу Алеманьі обережно розповів про необхідність продавати гравців, але відмовився коментувати чутки навколо самого процесу трансфера.

"Френкі дуже важливий гравець нашої команди. Тим не менш, правила Ла Ліги змушують нас продавати гравців. Хочемо ми цього, або ні.

Більше я нічого не можу вам зараз відповісти". — наводить слова функціонера Фабріціо Романо.

У минулому сезоні Френкі зіграв 45 матчів, забивши чотири голи та віддавши п’ять гольових передач.

Раніше стало відомо, що Барселона попросила Де Йонга прийняти пропозицію МЮ.