Іспанія

Португальський нападник готовий перейти до табору мадридців.

Кріштіану Роналду продовжує розглядати різні варіанти розвитку кар'єри у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Marca, португальський нападник готовий перейти до Атлетико — він вірить, що команда може виграти Лігу чемпіонів.

Минулого сезону Роналду взяв участь у 38 матчах у всіх турнірах, у яких записав до свого активу 24 голи та три результативні передачі.

Нагадаємо, раніше в пресі з'явилася інформація, що у поверненні Роналду до Іспанії зацікавлений головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне. Заради цього португалець міг піти на 30% скорочення зарплати.