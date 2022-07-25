Португальський нападник готовий перейти до табору мадридців.
Кріштіану Роналду, getty images
25 липня 2022, 20:04
Кріштіану Роналду продовжує розглядати різні варіанти розвитку кар'єри у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Marca, португальський нападник готовий перейти до Атлетико — він вірить, що команда може виграти Лігу чемпіонів.
Минулого сезону Роналду взяв участь у 38 матчах у всіх турнірах, у яких записав до свого активу 24 голи та три результативні передачі.
Нагадаємо, раніше в пресі з'явилася інформація, що у поверненні Роналду до Іспанії зацікавлений головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне. Заради цього португалець міг піти на 30% скорочення зарплати.