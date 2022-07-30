Іспанія

Нідерландський форвард хоче й надалі виступати за каталонців.

Барселона через придбання дорогих футболістів розглядає варіанти із розвантаженням складу та зарплатної відомості.

Однак, як повідомляє видання Sport.es, Мемфіс Депай не збирається залишати команду за жодних умов.

Нідерландський вінгер має намір відпрацювати свій контракт, розрахований ще на рік, до кінця. Його не лякає значне посилення складу каталонцями.

Минулого сезону Депай провів 37 поєдинків на клубному рівні, у яких він забив 13 голів і віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, що Барселона готова відпустити Депая, але не наполягатиме на його трансфері.