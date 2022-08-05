Барселона дуже сумбурно проводить трансферну політику поточного літнього трансферного вікна.

Проте, як повідомляє видання Mundo Deportivo, Хаві Ернандес точно знає, що не хоче відпускати П'єра-Емеріка Обамеянга до іншого клубу.

Стверджується, що для іспанського тренера Левандовскі та Обамеянг – найкращі форварди у світі.

Зазанчимо, що габонський нападник зацікавив лондонський Челсі, який тренує Томас Тухель, що працював з гравцем в Боруссії Д.