Іспанський тренер хоче зберегти нападаючого.
П'єр-Емерік Обамеянг, getty images
05 серпня 2022, 19:50
Барселона дуже сумбурно проводить трансферну політику поточного літнього трансферного вікна.
Проте, як повідомляє видання Mundo Deportivo, Хаві Ернандес точно знає, що не хоче відпускати П'єра-Емеріка Обамеянга до іншого клубу.
Стверджується, що для іспанського тренера Левандовскі та Обамеянг – найкращі форварди у світі.
Зазанчимо, що габонський нападник зацікавив лондонський Челсі, який тренує Томас Тухель, що працював з гравцем в Боруссії Д.