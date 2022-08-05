Іспанія

Іспанський тренер хоче зберегти нападаючого.

Барселона дуже сумбурно проводить трансферну політику поточного літнього трансферного вікна.

Проте, як повідомляє видання Mundo Deportivo, Хаві Ернандес точно знає, що не хоче відпускати П'єра-Емеріка Обамеянга до іншого клубу.

Стверджується, що для іспанського тренера Левандовскі та Обамеянг – найкращі форварди у світі.

Зазанчимо, що габонський нападник зацікавив лондонський Челсі, який тренує Томас Тухель, що працював з гравцем в Боруссії Д.