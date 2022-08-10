Іспанія

Лідер каталонців готовий знайти альтернативний варіант рішення.

Барселона продовжує шукати варіанти вирішення складного фінансового стану, через яке не може зареєструвати нових гравців.

Як повідомляє видання As, півзахисник "синьо-гранатових" Серхіо Бускетс відмовився від зниження зарплати.

Проте досвідчений футболіст готовий дати своєму клубу відстрочку щодо її виплати. Стверджується, що сторони можуть продовжити контракт до літа 2024 року.

Нагадаємо, що Кессьє та Крістенсен можуть покинути Барселону через місяць після приходу через скрутну фінансову ситуацію клубу.