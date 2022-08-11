Іспанія

У Хаві Ернандеса поки що обмежені ресурси.

Барселона здійснює останні приготування перед початком офіційних матчів цього сезону.

Як повідомляє видання Sport.es, "синьо-гранатові" подали заявку на чемпіонат. У списку опинилося лише 17 гравців.

Стверджується, що у заявці відсутні всі новачки (Рафінья, Кессьє, Крістенсен, Левандовські та Кунде), а також Дембеле та Роберто, з якими продовжили контракти.

Зазначимо, що найближчий матч Барселона проведе вже цієї суботи проти Райо Вальєкано.

Нагадаємо, що Кессьє та Крістенсен можуть покинути Барселону через місяць після приходу.