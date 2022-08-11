Іспанія

Каталонці, мабуть, хочуть, щоб гравці покинули команду.

Барселона не залишає спроб стабілізувати своє фінансове становище у вигляді різних заходів.

Раніше каталонці планували позбавити номерів тих футболістів, котрі не захочуть добровільно залишати команду.

У заявці, яку "синьо-гранатові" подали на Ла Лігу цього сезону, три футболісти не мають номерів. Йдеться про Ніко Гонсалеса, Мартіна Брайтвейта і Самуеля Умтіті.

Мемфіс Депай, у свою чергу, отримав 14 номер, хоча раніше виступав під 9, який дістався Роберту Левандовськи.

Нагадаємо, що Кессьє та Крістенсен можуть покинути Барселону через місяць після приходу.