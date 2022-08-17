Угода з бельгійським футболістом підписана до літа 2024 року.
Чарлі Мусонда, ФК Леванте
17 серпня 2022, 17:39
Колишній півзахисник Челсі Чарлі Мусонда став гравцем Леванте. Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.
Угода з 25-річним бельгійцем розрахована до літа 2024 з можливістю продовження ще на два роки.
Футболіст дістався іспанцям безкоштовно, оскільки у нього закінчився контракт із "синіми".
Мусонда є вихованцем Андерлехта. Після переходу в Челсі у 2016 році він віддавався в оренду Бетісу, Селтіку та Вітессу. За основний склад Челсі він провів сім поєдинків, у яких забив один гол та віддав дві гольові передачі.