Іспанія

Угода з бельгійським футболістом підписана до літа 2024 року.

Колишній півзахисник Челсі Чарлі Мусонда став гравцем Леванте. Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.

Угода з 25-річним бельгійцем розрахована до літа 2024 з можливістю продовження ще на два роки.

Apunten su nombre ✍🏻



𝐌𝐮𝐬𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐉𝐫 🐸🇧🇪 pic.twitter.com/nwNw2Gfj20 — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) August 16, 2022

Футболіст дістався іспанцям безкоштовно, оскільки у нього закінчився контракт із "синіми".

Мусонда є вихованцем Андерлехта. Після переходу в Челсі у 2016 році він віддавався в оренду Бетісу, Селтіку та Вітессу. За основний склад Челсі він провів сім поєдинків, у яких забив один гол та віддав дві гольові передачі.