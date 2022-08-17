Іспанія

Футболіст може продовжити виступати в іспанській Ла Лізі.

Нападник Севільї Мунір Ель-Хаддаді може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного марроканця зацікавлений Хетафе, який уже веде переговори з "нервіонцями". Крім Хетафе, ще одним кандидатом на гравця є турецький Трабзонспор.

Також наголошується, що головною причиною відходу Муніра є головний тренер команди Хулен Лопетегі. Футболіст просто не підходить фахівцеві під ігрову схему. З цієї причини він був відсутній у заявці на матч першого туру Ла Ліги проти Осасуни.

Минулого сезону Мунір провів 25 поєдинків, у яких забив три м'ячі.