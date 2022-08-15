Іспанія

Хавбек залишиться у Лаціо.

Спортивний директор Лаціо Іглі Таре розставив усі крапки над "і" у питанні можливого відходу Луїса Альберто. За словами функціонера, 29-річний іспанець залишиться у Римі і не перейде до рідного клубу цього літа.

"Він не залишить Лаціо цього літа, тож я можу підтвердити, що Луїс Альберто знову зіграє за нас цього сезона" — передає слова Таре відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо. Також журналіст додає, що Лаціо не отримував офіційної пропозиції по Мілінковичу-Савичу.

Раніше "бьянкочелесті" просили Севілью підвищити пропозицію по Альберто.