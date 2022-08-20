Реал після продажу Каземіро у Манчестер Юнайтед знаходиться у пошуках нового півзахисника.

Як повідомляє видання Football Insider, "королівський клуб" розглядає можливість підписання П'єра-Еміля Гейб'єрга.

Минулого сезону датський півзахисник провів 48 поєдинків на клубному рівні, відзначившись трьома голами та чотирма результативними передачами.

Нагадаємо, що раніше Реал знайшов іншу заміну для Каземіро — мадридці хочуть підписати півзахисника Ньюкасла.