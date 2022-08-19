Англія

Бразилець чекає переходу до Манчестер Юнайтед.

Бразильський опорник мадридського Реала Каземіро повідомив одноклубникам, що прийняв рішення перейти до Манчестер Юнайтед.

Також 30-річний футболіст вже встиг попрощатися з гравцями "вершкових", повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

Каземіро чекає, поки клуби остаточно домовляться та підпишуть усі документи. Після цього латиноамериканець вирушить до Британії. Журналіст повідомляє, що у понеділок проти Ліверпуля Каземіро точно не зіграє.

Нагадаємо, також у боротьбу за бразильця включався лондонський Челсі.