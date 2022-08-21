Іспанія

Пропонуємо вашій увазі анонс поєдинка.

Реал з Сан-Себастьяну прийме Барселону на своїй арені у рамках 2-го туру Ла Ліги.

Реал Сосьєдад — Барселона

Неділя, 21 серпня, о 23:00. Стадіон Аноета, Сан-Себастьян. Головний арбітр зустрічі — Хосе Мунуера Монтеро.

Реал Сосьєдад розпочав новий сезон у Прімері минімальною перемогою над Кадісом (1:0). Єдиного м'яча забив Такефусо Кубо, котрий нещодавно виступав у мадридському Реалі. Японець точно буде не проти неприємно здивувати каталонців. Втім, не тільки він.

Барселона не зуміла переграти Райо Вальєкано, тож спробує реабілітуватися у цьому матчі. Команда Хаві виглядала непогано у матчі проти "бджол", але із Сосьєдадом буде ще важче забити. Так, суперник все ще не може розраховувати на свого лідера Мікеля Оярсабаля, але це особливо не має значення. Ловити Барсу у стрімких контратаках він точно здатен.

"Кулес" не дорахуються Жюля Кунде, котрого все ще не можуть зареєструвати, а також Серхіо Бускетса, котрий отримав червону картку у стартовому турі.

Аноета традиційно є важкою ареною для каталонського колективу, але останнім часом йому вдалося декілька разів зламати цю неприємну традицію. Наприклад, у березні 2021 року РС програв вдома аж 1:6.

Орієнтовні склади:

Цікаві факти:

- Півзахисник басків Роберто Наварро є вихованцем "Ла Масії".

- Останній раз Барселона програвала на Аноеті у рамках чемпіонату в квітні 2016 року (0:1).