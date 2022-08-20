Данський нападник не хоче йти.
Мартін Брайтвейт, getty images
20 серпня 2022, 15:22
Барселона продовжує активну роботу на трансферному ринку для комплектації складу.
Як повідомляє видання Sport.es, "синьо-гранатові" хочуть продати Мартіна Брайтвейта, але той не бажає йти.
Джерело стверджує, що датський форвард попросив клуб дати йому шанс з огляду на те, що Депай та Обамеянг близькі до відходу.
Якщо ж Барселона вирішить розірвати з ним контракт, Брайтвейт не піде на поступки в сумі компенсації.
Нагадаємо, що Жюль Кунде може залишити Барселону, якщо тій не вдасться зареєструвати його до кінця літа.