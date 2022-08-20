Іспанія

Данський нападник не хоче йти.

Барселона продовжує активну роботу на трансферному ринку для комплектації складу.

Як повідомляє видання Sport.es, "синьо-гранатові" хочуть продати Мартіна Брайтвейта, але той не бажає йти.

Джерело стверджує, що датський форвард попросив клуб дати йому шанс з огляду на те, що Депай та Обамеянг близькі до відходу.

Якщо ж Барселона вирішить розірвати з ним контракт, Брайтвейт не піде на поступки в сумі компенсації.

Нагадаємо, що Жюль Кунде може залишити Барселону, якщо тій не вдасться зареєструвати його до кінця літа.