Мадридці не захотіли продавати півзахисника.
Федеріко Вальверде, getty images
23 серпня 2022, 21:33
Реал продовжує працювати над формуванням складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Mundo Deportivo, мадридський клуб відхилив величезну пропозицію щодо півзахисника Федеріко Вальверде.
Стверджується, що по уругвайському півзахиснику надійшла пропозиція у розмірі 90 мільйонів євро. Джерело повідомляє, що у Вальверде зацікавлено кілька клубів, серед яких є представники АПЛ.
Нагадаємо, що головний тренер Реалу Карло Анчелотті не розраховує на Одріосолу — він цікавий клубу з АПЛ.