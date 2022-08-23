Іспанія

Мадридці не захотіли продавати півзахисника.

Реал продовжує працювати над формуванням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, мадридський клуб відхилив величезну пропозицію щодо півзахисника Федеріко Вальверде.

Стверджується, що по уругвайському півзахиснику надійшла пропозиція у розмірі 90 мільйонів євро. Джерело повідомляє, що у Вальверде зацікавлено кілька клубів, серед яких є представники АПЛ.

Нагадаємо, що головний тренер Реалу Карло Анчелотті не розраховує на Одріосолу — він цікавий клубу з АПЛ.