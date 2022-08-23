Німеччина

Німецький клуб може допомогти "блаугранас" позбутися голландського півзахисника.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг може продовжити свою кар'єру у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного голландця зацікавлена ​​Баварія, яка має намір орендувати футболіста на один сезон із правом подальшого викупу.

Також наголошується, що Баварія виплачуватиме зарплату де Йонгу, що допоможе Барселоні зареєструвати в іспанській Ла Лізі захисника Жюля Кунде.

Раніше де Йонгом активно цікавився МЮ, який уже погодив трансфер із Барселоною, але сам гравець відмовився від переїзду до АПЛ.

Зазначимо, що де Йонг взяв участь у двох стартових матчах Барселони цього сезону.