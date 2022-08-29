Іспанія

Уругваєць приєднався до "кажанів".

Нападник Едінсон Кавані став гравцем Валенсії, повідомляє офіційний сайт клубу. 35-річний уругваєць досяг домовленості про 2-річний контракт з іспанським клубом.

Футболіст долучився до нової команди на правах вільного агента. Останнім клубом уругвайця був МЮ, з яким у нього закінчився контракт 1 липня.

Раніше Кавані виступав за Палермо, Наполі та ПСЖ. Зазначимо, що Кавані є одним із найкращих бомбардирів в історії збірної Уругваю. На його рахунку 56 м'ячів. Його випереджає лише Луїс Суарес із 66 голами.

Відзначимо, що Валенсія виграла боротьбу за Кавані у Вільярреала.