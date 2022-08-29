Бразилець приєднався до "молотобійців".
Лукас Пакета приєднався до Вест Гема
29 серпня 2022, 21:35
Лондонський Вест Гем на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер Лукаса Пакети з Ліону.
Сума трансферу не вказується, але при цьому оголошено, що сплачено рекордні для Вест Гема гроші. Авторитетний портал Transfermarkt повідомляє, що лондонці заплатили за футболіста 43 мільйони євро. Контракт підписано на 5 років із можливістю продовження ще на рік.
Минулого сезону бразильський плеймейкер провів 43 гри у всіх турнірах: на його рахунку 11 голів та 7 результативних передач.