Лондонський Вест Гем на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер Лукаса Пакети з Ліону.

Сума трансферу не вказується, але при цьому оголошено, що сплачено рекордні для Вест Гема гроші. Авторитетний портал Transfermarkt повідомляє, що лондонці заплатили за футболіста 43 мільйони євро. Контракт підписано на 5 років із можливістю продовження ще на рік.

Born in Brazil, but now East London is his home.



Bem-vindo, @LucasPaqueta97! 😍🇧🇷 pic.twitter.com/N5AaDQROPD