Іспанія

Французький півзахисник міг (?) перейти до табору каталонців.

Барселона вкрай продуктивно проводить поточне літнє трансферне вікно, незважаючи на проблеми із фінансовим становищем.

Як повідомляв журналіст As Ману Сайнс, "синьо-гранатові" вели переговори про підписання півзахисника Бетіса Набіля Фекіра.

Однак у стислі терміни цю інформацію спростував авторитетний інсайдер Фабриціо Романо — він стверджує, що переговорів між сторонами не було.

На рахунку Фекіра у сезоні-2021/22 за "бетікос" 47 поєдинків в усіх змаганнях, 10 голів та 12 асистів.

Нагадаємо, що захисник Барселони Дест готовий до вильоту в Мілан заради завершення переходу на правах оренди.