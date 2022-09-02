Другое 02 вересня 2022, 15:32 Ярмоленко — у старті Аль-Айна на матч першого туру чемпіонату ОАЕ Українець дебютує за новий клуб в офіційних матчах. Андрій Ярмоленко, Аль-Айн 02 вересня 2022, 15:32 Андрій Ярмоленко вийде з перших хвилин на матч чемпіонату ОАЕ. О 16:45 Аль-Айн Сергія Реброва на виїзді зіграє проти Аджману. Цим поєдинком команда двох українців стартує у новому сезоні. Відзначимо, що 32-річний вінгер збірної України потрапив на обкладинку стартового складу своєї нової команди. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Al Ain FC | نادي العين (@alainfcae) Раніше Ярмоленко відзначився дебютним голом за Аль-Айн у товариському поєдинку. Люди Андрій Ярмоленко Команди Аль-Айн Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте