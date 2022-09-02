Андрій Ярмоленко вийде з перших хвилин на матч чемпіонату ОАЕ.

О 16:45 Аль-Айн Сергія Реброва на виїзді зіграє проти Аджману. Цим поєдинком команда двох українців стартує у новому сезоні.

Відзначимо, що 32-річний вінгер збірної України потрапив на обкладинку стартового складу своєї нової команди.


Раніше Ярмоленко відзначився дебютним голом за Аль-Айн у товариському поєдинку.