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Роман Яремчук висловився про своє повернення до Бельгії.

Нападник збірної України Роман Яремчук прокоментував свій трансфер із Бенфіки у Брюгге.

"Радий перейти в Брюгге, бо хочу вигравати трофеї, завжди бути на вершині, грати в Лізі чемпіонів і забивати багато голів.

Коли я грав у Бельгії за Гент проти Брюгге, мені було дуже тяжко тут. Підтримка на стадіоні Брюгге завжди неймовірна. Не можу дочекатися, коли відчую цю атмосферу.

У Бельгії багато індивідуально сильних, молодих та талановитих футболістів. Футбол тут відкрито, а команди кваліфіковані. Сподіваюся, я допоможу клубу.

Я добре знаю гравця Брюгге Едуарда Соболя, ми з ним граємо за збірну України. Він намагається допомагати мені. Дякую йому, він дуже допомагає мені", – розповів Роман Яремчук у коментарі YouTube-каналу Брюгге.

Раніше ми писали, що Яремчук вибрав незвичайний номер у Брюгге.