Роман Яремчук висловився про своє повернення до Бельгії.
РОМАН ЯРЕМЧУК, ФК БРЮГГЕ
02 вересня 2022, 16:33
Нападник збірної України Роман Яремчук прокоментував свій трансфер із Бенфіки у Брюгге.
"Радий перейти в Брюгге, бо хочу вигравати трофеї, завжди бути на вершині, грати в Лізі чемпіонів і забивати багато голів.
Коли я грав у Бельгії за Гент проти Брюгге, мені було дуже тяжко тут. Підтримка на стадіоні Брюгге завжди неймовірна. Не можу дочекатися, коли відчую цю атмосферу.
У Бельгії багато індивідуально сильних, молодих та талановитих футболістів. Футбол тут відкрито, а команди кваліфіковані. Сподіваюся, я допоможу клубу.
Я добре знаю гравця Брюгге Едуарда Соболя, ми з ним граємо за збірну України. Він намагається допомагати мені. Дякую йому, він дуже допомагає мені", – розповів Роман Яремчук у коментарі YouTube-каналу Брюгге.
Раніше ми писали, що Яремчук вибрав незвичайний номер у Брюгге.