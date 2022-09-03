Іспанія

Пропонуємо до вашої уваги анонс зустрічі.

Реал Сосьєдад в рамках 4-го туру Прімери прийме Атлетіко на власному полі.



Реал Сосьєдад — Атлетіко Мадрид

Субота, 3 вересня, о 19:30. Стадіон Аноета, Сан-Себастьян. Головний арбітр зустрічі — Сесар Градо.

Слідом за головним ворогом з іншої частини Мадриду у Сан-Себастьяні розпочнеться матч за участю Атлетіко та Сосьєдада. Причому "матрацники" перебувають у ролі легкого, але фаворита.

Команда у меншості поступилася Вільярреалу, але не можна сказати, що заслуговувала подібної поразки. У противагу до цього були обіграні Гетафе та Валенсія з загальним рахунком 4:0.

РС ж без особливих шансів поступився Барселоні (1:4), але мінімально переграв аутсайдерів з Кадісу та Ельче з однаковим рахунком 1:0.

Головний козир команда Дієго "Чоло" Сімеоне полягає в тому, що суперник буквально на днях втратив свого лідера Александера Ісака, отже й побачимо на що здатні "чурі урдін" без шведа та травмованого Мікеля Оярсабаля.

Орієнтовні склади:

Цікаві факти:

- Реал Сосьєдад має непогану статистику проти "матрацників" саме на Аноеті — в останніх 10 матчах вони здобули 5 перемог.

- Атлетіко ж здобув перемогу на виїзді у травні цього року, але до цього програв з рахунком 0:2.