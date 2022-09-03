Іспанія

Клуб намагатиметься викупити француза.

Мадридський Атлетіко бажає викупити контракт нападника Антуана Грізманна в Барселони.

Як стало відомо COPE, керівники мадридців вже виходили на каталонський клуб, пропонуючи 15 мільйонів євро протягом трьох років.

Барселона цю пропозицію відхилила. Справа у тому, що в угоді між клубами прописані 40 мільйонів євро, якщо футболіст буде грати більшу частину матів у стартовому складі.

Але в Атлетіко вирішили обійти цей пункт, та випускають француза на поле лише після 60 хвилини. Таким чином вони зможуть не платити обговорену суму.

Також відомо, що менеджер Антуана спробує організувати домовленість про трансфер до кінця сезону таким чином, щоб угода не залежала від кількості зіграних матчів, а також коштувала дешевше за 40 млн.