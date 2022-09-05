Іспанія

Мадридці хочуть зберегти свого захисника.

Реал непогано попрацював під час літнього трансферного вікна, тому зараз зосередився на збереженні внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, іспанський клуб працює над продовженням контракту із захисником Начо Фернандесом.

Минулого сезону іспанський футболіст відіграв 42 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився трьома забитими голами.

Поточна угода Начо діє до літа 2023 року.

Нагадаємо, що раніше Начо повернувся до заявки Реалу на матч проти Бетіса після травми, але на полі так і не з'явився.