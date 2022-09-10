Іспанія

Нападник розповів про свій час у Барселоні.

Колишній нападник Барселони Мартін Брайтвейт високо оцінив талант Усмана Дембеле.

Брайтвейт заявив, що Дембеле "створює більшу різницю, ніж Левандовскі", хоча він зазначив, що поляк "забиває багато голів, я радий за нього, він чудовий професіонал. Я бажаю йому всього найкращого. Мені пощастило провести дуже хороший сезон, але тепер я тут, щоб виграти в Еспаньйолі".

Що стосується Дембеле, він додав, що "Усман — дуже хороший хлопець, він мені дуже подобається, у нього величезний талант, я ніколи нікого не бачив на такому рівні. Мессі — це щось інше, але я ніколи не бачив нікого, як Усман", — наводить слова нападника Sport.es.

Раніше Брайтвейт не хотів залишати Барселону і вимагав компенсацію, якщо клуб хоче розірвати з ним контракт.