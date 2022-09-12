Іспанія

Каталонці продовжують працювати над посиленням складу.

Барселона не залишає спроб отримати півзахисника Манчестер Сіті Бернарду Сілву.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, "синьо-гранатові" повернуться до переговорів щодо португальця вже цієї зими.

Стверджується, що Барселона не змогла домовитися про трансфер Сілви цього літа через продаж Френкі Де Йонга, що зірвався.

Минулого сезону Сілва забив 13 голів та віддав сім результативних передач у 50 матчах за Манчестер Сіті у всіх турнірах.

Нагадаємо, що раніше тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола виключив можливість переходу Бернарду Сілви в Барселону чи ПСЖ.